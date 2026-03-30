Re Carlo e Andrea sono al centro di una vicenda giudiziaria che coinvolge un procedimento legale. La situazione ha portato alla possibilità che la persona coinvolta debba trascorrere le notti in un camper, a causa delle conseguenze di un procedimento legale. La questione riguarda principalmente le tensioni tra i soggetti coinvolti e le ripercussioni pratiche di questa disputa.

Se ci trovassimo in una puntata di Casa a prima vista, Andrew Mountbatten-Windsor sarebbe uno di quei clienti impossibili da accontentare. Pare che l’ex Principe – spodestato per via dei numerosi e ben noti scandali e, soprattutto, per le gravissime accuse di molestie su minori – non abbia alcuna intenzione di dire addio alla residenza reale, per lo meno non fino a quando la nuova abitazione non ne diventi all’altezza. Re Carlo sembra stia per perdere la pazienza. Re Carlo pensa a un nuovo sfratto. Dopo la cacciata di Andrea dalla costosissima Royal Lodge nel castello di Windsor, Re Carlo aveva promesso di provvedere “in modo adeguato” al fratello, mettendo a sua disposizione una nuova abitazione, altrettanto dignitosa seppur decisamente meno dispendiosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la rabbia contro Andrea: rischia di dormire in un camper

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