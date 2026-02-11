Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato la rabbia dell' amica contro Alex Manna | Come puoi dormire?

Zoe Trinchero è stata trovata morta a Nizza Monferrato. Le prime analisi dell’autopsia hanno confermato il decesso, ma ancora non ci sono risposte chiare sulle cause. L’amica della vittima ha rivolto parole dure contro Alex Manna, chiedendosi come possa dormire tranquillo dopo quello che è successo. La comunità è sconvolta e chiede giustizia.

Nel caso del femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, i primi esiti dell’autopsia hanno indicato che la 17enne sarebbe stata viva quando è stata gettata nel canale. La confessione di Alex Manna, il cui fermo è stato convalidato, è comunque al vaglio per le sue contraddizioni, mentre in tv l’amica Nessima lo attacca: “Come dormi la sera?”. Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, i primi esiti dell’autopsia La confessione di Alex Manna La rabbia dell’amica Nessima: “Come dormi la sera?” Il fermo convalidato di Alex Manna Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, i primi esiti dell’autopsia Zoe Trinchero, 17 anni, è morta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio dopo essere stata gettata in un canale a Nizza Monferrato. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, la rabbia dell'amica contro Alex Manna: "Come puoi dormire?" Approfondimenti su Nizza Monferrato Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, Alex Manna "dormiva tranquillo in caserma come fosse a casa" Il femminicidio di Zoe Trinchero scuote Nizza Monferrato. Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, chi è Naudy Carbone accusato ingiustamente da Alex Manna Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nizza Monferrato Argomenti discussi: Femminicidio Zoe Trinchero, l'ex di Alex Manna: Era ossessivo e aggressivo; Femminicidio di Zoe Trinchero, il rimpianto dell'amica: Quella sera mi ha chiamata, ma dormivo; Omicidio di Zoe Trinchero. Mons. Testore (Acqui): Educare all’affettività e al rispetto, la scuola faccia di più; Omicidio di Zoe Trinchero, oggi l'incarico per l'autopsia. Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, presa a pugni ma per l'autopsia è stata fatale la cadutaZoe Trinchero, la ragazza uccisa da Alex Manna a Nizza Monferrato, sarebbe morta a causa della caduta da un’altezza di tre metri nel canale ... virgilio.it Femminicidio Zoe Trinchero, Alex Manna dal carcere: Quando l’ho gettata in acqua respirava, non sapevo che fareSi è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo Alex Manna, il 20enne che ha ucciso Zoe Trinchero, la 17enne trovata ... fanpage.it Nizza Monferrato, Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale: se l’assassino avesse avuto un attimo di pietà e chiamato i soccorsi, la 17enne avrebbe potuto superare il trauma. “Lui è sceso a piangerle addosso e a urlare ‘è colpa mia, - facebook.com facebook Zoe Trinchero è morta per “trauma da precipitazione”: i risultati dell’autopsia x.com

