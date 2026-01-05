Un assalto armato quello al portavalori sulla A14 tra spari e auto in fiamme | il bottino sarebbe ingente

Lunedì 5 gennaio, alle prime ore del mattino, sulla A14 è stato registrato un assalto armato a un portavalori, con spari e veicoli in fiamme. Le prime ricostruzioni indicano un intervento mirato e un bottino di notevole entità. Continueranno le indagini per chiarire i dettagli dell’evento e le eventuali responsabilità.

Arrivano le prime informazioni sull'assalto al portavalori avvenuto questa mattina, lunedì 5 gennaio, intorno alle 6.30 sulla A14 nel territorio di Ortona. Come riportato da ChietiToday, secondo una prima ricostruzione un commando avrebbe preso di mira il mezzo blindato della società di vigilanza.

Un assalto armato quello al portavalori sulla A14 tra spari e auto in fiamme: il bottino sarebbe ingente - Nessun ferito, ma una scena da farwest alle luci dell'alba nel tratto autostradale di Ortona. ilpescara.it

Almeno un paio di mezzi sono stati dati alle fiamme - Alle ore 7 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara, a causa di una rapina a un furgone ... lanuovasardegna.it

