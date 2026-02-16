Assalto notturno negli uffici dell' Ast di via Ugo La Malfa | bottino ingente

Durante la notte, alcuni ladri sono penetrati negli uffici dell'Ast di via Ugo La Malfa per rubare materiali tecnologici e denaro contante. I malviventi hanno forzato le porte, lasciando tracce di scasso e un disordine evidente tra le scrivanie e le stanze.

Messi a soqquadro armadi e distributori automatici. I malviventi sono riusciti ad asportare una somma di denaro ritenuta ingente, ma ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini Raid notturno messo a segno negli uffici dell'Ast di via Ugo La Malfa. Ignoti si sono introdotti nei locali dell'azienda di trasporti, mettendo a soqquadro alcuni ambienti e causando danni. Secondo le prime informazioni, i ladri avrebbero forzato l'ingresso per poi accanirsi contro i distributori automatici presenti all'interno della struttura, danneggiandoli nel tentativo di prelevare il denaro contenuto.