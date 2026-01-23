Recenti attacchi di lupi durante il giorno hanno messo in allerta gli agricoltori della zona di Zerasco, in località La Chiosa. Nei giorni scorsi, il gregge dell’Azienda Agricola Rubini, composto da oltre 200 pecore di razza zerasca, è stato colpito da questi predatori. La presenza dei lupi rappresenta una minaccia costante per le attività agricole e il bestiame locale, rendendo questa una sfida quotidiana per gli allevatori della zona.

Ancora paura per un attacco di lupi, colpita un’azienda. E’ accaduto nei giorni scorsi che sul territorio zerasco, in località La Chiosa, questi famelici predoni, abbiano colpito pecore di razza zerasca, specializzata per la carne, del gregge dell’ Azienda Agricola Rubini, che conta oltre 200 capi. "Un attacco effettuato in pieno giorno, mentre gli animali erano al pascolo in un castagneto – racconta il proprietario, Diego Rubini – sparse per mangiare il più possibile l’erba ancora presente. Una pecora è stata predata e sbranata in brevissimo tempo, un’altra era stata morsa al collo, ma l’abbiamo salvata grazie a medicazioni e agli antibiotici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi all’assalto in pieno giorno. Greggi di pecore nel mirino: "E’ una battaglia quotidiana"

