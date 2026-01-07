Napoli tre minorenni arrestati per tentata rapina | aggredirono un 17enne con un coltello

A Napoli, tre minorenni sono stati arrestati per aver tentato di rapinare un 17enne, aggredendolo con un coltello. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione della criminalità giovanile nella città.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

