Ranking ATP 19 gennaio 2026 | Sinner alle spalle di Alcaraz Musetti si conferma in top five
Il ranking ATP aggiornato al 19 gennaio 2026 vede Sinner subito dietro ad Alcaraz, mentre Musetti mantiene la posizione tra i primi cinque. Le variazioni nella top ten sono limitate, con Shelton che sale al settimo posto, superando Auger-Aliassasse. Questo aggiornamento avviene in vista degli Australian Open, primo grande torneo della stagione, e riflette la stabilità delle classifiche tra i principali tennisti mondiali.
Alla vigilia degli Australian Open 2026 di tennis è stato aggiornato il ranking ATP: in top ten sono minime le variazioni a ridosso del primo torneo stagionale del Grand Slam, con lo statunitense Ben Shelton che diventa settimo andando a scavalcare per 10 punti il canadese Felix Auger-Aliassime. Jannik Sinner resta al secondo posto a -550 punti da Alcaraz, anche se non potrà scavalcare lo spagnolo a Melbourne, mentre difende la top five Lorenzo Musetti, stabile al quinto posto. Conferma il proprio piazzamento anche Flavio Cobolli, sempre 22°. Perde una piazza rispetto alla scorsa settimana, invece, Luciano Darderi, che scivola in 25ma posizione, mentre Lorenzo Sonego si conferma al 40° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ranking ATP 2026 segna una tappa importante per il tennis italiano, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti entrambi tra i primi cinque del mondo. Questa posizione riflette il progresso e la crescita del movimento tennistico nel nostro paese, sottolineando il talento e la costanza dei due giocatori. Una giornata che rimarrà nella storia dello sport italiano, evidenziando la presenza di protagonisti di livello internazionale.
Il 12 gennaio 2026 segna una giornata storica per il tennis italiano, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che entrano entrambi nella top-5 del ranking ATP. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per il movimento tennistico nel nostro paese, confermando il crescente livello dei giovani talenti italiani e la solidità della nostra tradizione tennistica. Un momento di orgoglio e di grande soddisfazione per il tennis italiano.
