Balzarini ha commentato le polemiche riguardanti la cena di Locatelli con alcuni giocatori dell’Inter, affermando che si tratta di una polemica esagerata. Ha sottolineato che i calciatori sono professionisti e che il loro modo di pensare può essere diverso rispetto a quello dei tifosi. La questione è stata discussa attraverso un video su YouTube, in risposta alle recenti polemiche.

Balzarini su Youtube ha chiarito la questione Locatelli dopo le polemiche di questi giorni per la sua cena con i giocatori dell’Inter. Le ultime. Il mondo dei social media, si sa, non dorme mai, specialmente quando di mezzo c’è la rivalità storica tra Juventus e Inter. Al centro dell’ultimo polverone mediatico è finito Manuel Locatelli, «colpevole» secondo alcuni sostenitori bianconeri di aver condiviso una cena con il blocco nerazzurro della Nazionale. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il giornalista Balzarini, che attraverso il suo canale YouTube ha analizzato la vicenda con il consueto equilibrio, cercando di riportare la discussione su binari di pura razionalità professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini sulla cena di Locatelli con i giocatori dell’Inter: «Una polemica fuori dal mondo. Sono professionisti. Ragionano in un modo differente dai tifosi»

Articoli correlati

"Inopportuno", "Reato di amicizia": Locatelli a cena con quelli dell'Inter fa arrabbiare gli juventiniMetti una sera a cena con i compagni di Nazionale, per allentare la tensione in vista della finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali...

CdS – Vicario e Locatelli a cena con il gruppo Inter2026-03-28 12:12:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Cena tra amici e segnali di mercato Al tavolo erano presenti Alessandro Bastoni,...

Approfondimenti e contenuti su Balzarini sulla cena di Locatelli con i...

Argomenti discussi: Lo specialista svela i segreti della Juve: Ecco cosa servirebbe alla Vecchia Signora.

Balzarini: Sulla cena di Locatelli con i giocatori interisti dico che…Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della foto che ha fatto il giro del web in cui Manuel Locatelli è a cena con Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò ... tuttojuve.com

Balzarini: 'Si è scatenato un putiferio per la cena fra Locatelli e alcuni interisti'Il giornalista ha aggiunto: 'E' assurdo pensare che dei calciatori non possano uscire insieme solo perché facenti parti di squadre rivali' ... it.blastingnews.com