Derby al Milan Di Canio commenta | Nei giocatori dell’Inter c’è una psicosi nei confronti dei rossoneri

Durante una trasmissione televisiva, un ex calciatore ha commentato la recente vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Ha osservato che tra i giocatori nerazzurri si percepisce una certa ansia nei confronti dei rossoneri, sottolineando come questa tensione possa influire sulle prestazioni. La partita si è conclusa con il risultato favorevole al Milan, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto con merito contro l'Inter di Cristian Chivu grazie al primo gol rossonero del giocatore meno atteso prima del match, ovvero Pervis Estupinan. Il suo gol al 35', su splendido assist di Youssouf Fofana, è valso il settimo derby consecutivo senza sconfitta per il Diavolo di Max. Per i nerazzurri, il Milan sembra essere diventato un tabù. Non solo per i risultati, ma anche a livello di prestazione l'Inter è sembrata sottotono rispetto al suo solito. Probabilmente si tratta di una questione mentale, come sottolineato anche da Paolo Di Canio durante 'Sky Calcio Club'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby al Milan, Di Canio commenta: “Nei giocatori dell’Inter c’è una psicosi nei confronti dei rossoneri” Articoli correlati Di Canio preoccupa Chivu: «Campionato riaperto? L’Inter può cominciare a vedere i fantasmi! Nei confronti del Milan si avvert questa cosa»di Redazione Inter News 24Di Canio, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato la sconfitta dell’Inter nel derby di ieri sera contro il Milan:... Taranto: condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente, sentenza nei confronti dell’Asl Primo gradoDi seguito il comunicato: Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di... Una selezione di notizie su Derby al Milan Di Canio commenta Nei... Temi più discussi: Derby di Milano: Milan vince 1-0 tra polemiche per un rigore non concesso all’Inter; Il Milan vince il derby grazie a Estupinan: l'Inter resta a +7 in classifica; Alle 20:45 Milan-Inter: la guida completa al derby; Il Milan l’ha fatto di nuovo. Il Milan vince il derby contro l’Inter con un gol di EstupinanIl Milan trionfa nel derby di Milano con una strategia vincente e una prestazione convincente, riaprendo la corsa al titolo. Domenica sera, il Milan ha conquistato una vittoria cruciale contro l’Inter ... notiziemilan.it Milan, il derby di Cardinale: dal discorso nello spogliatoio al piano per il futuro, i dettagliDalla contestazione dei tifosi alla gioia per i due derby vinti e il secondo posto in classifica: com'è cambiata la storia rossonera di Cardinale ... msn.com Le novità su Hermoso e Soule in vista del derby europeo col Bologna. I fantallenatori aspettano soprattutto il ritorno dell'argentino - facebook.com facebook Milan-Inter, The Athletic analizza il derby: “Un altro sport rispetto alla Premier League” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com