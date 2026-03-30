Raid dei teppisti squarciate le ruote di una volante a Secondigliano

Nella notte a Secondigliano, un gruppo di persone ha danneggiato una volante del VII distretto vandalizzandone le ruote. L’episodio si è verificato nel quartiere e sembrerebbe essere stato un atto intenzionale, senza coinvolgimento di altre persone o danni a proprietà vicine. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Atto vandalico nella notte ai danni del commissariato di Secondigliano dove ignoti hanno squarciato le ruote di una volante del VII distretto. “Si tratta – commenta il presidente dell’Associazione nazionale Guardie Giurate Giuseppe Alviti – di un grave atto intimidatorio che arriva a pochi giorni dall’ incendio del locale di un imprenditore antiracket, un altro episodio che mette in risalto come la tensione nell’area sia molto alta”. “Numerose e incisive – ricorda Alviti – le operazioni condotte negli ultimi mesi dal commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro) nella zona,. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raid dei teppisti, squarciate le ruote di una volante a Secondigliano Articoli correlati Secondigliano: raid contro la Polizia, squarciate le gomme di una volanteSecondigliano: atto intimidatorio contro il commissariato, danneggiate le ruote di una volante. Napoli, a Chiaia raid di teppisti nei bar: «Aggrediti tifosi del Chelsea»A finire male non c’è soltanto il risultato finale della partita di Champions contro il Chelsea.