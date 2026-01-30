Napoli a Chiaia raid di teppisti nei bar | Aggrediti tifosi del Chelsea

Questa notte a Napoli, in zona Chiaia, un gruppo di teppisti ha preso d’assalto alcuni bar. Durante l’azione, alcuni tifosi del Chelsea presenti nella zona sono stati aggrediti. La scena è avvenuta in pieno centro, creando scompiglio tra i residenti e i clienti dei locali. La polizia è intervenuta per bloccare i responsabili e mettere fine alla rissa. La vicenda si aggiunge alle tensioni legate alla partita di Champions, con un giovane tifoso inglese che ha avuto una brutta esperienza.

A finire male non c'è soltanto il risultato finale della partita di Champions contro il Chelsea. Peggio ancora è andata a un giovane tifoso inglese arrivato a Napoli per seguire la sua squadra, aggredito e ferito da un gruppo di delinquenti travestiti da tifosi azzurri: il 22enne è stato accoltellato ad un gluteo ed è finito in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze. E malissimo ne è uscita - ancora una volta, purtroppo - l'immagine della città le cui proverbiali tradizioni di accoglienza evidentemente non appartengono a quella teppaglia che nel tifo sportivo cerca puntualmente uno sfogo di brutale e gratuita violenza.

