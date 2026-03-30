Graham Rahal ha interrotto una serie di 41 corse senza podio, arrivando in terza posizione al Children’s of Alabama Indy Grand Prix al Barber Motorsports Park. La gara si è disputata in Alabama, con Rahal che ha concluso tra i primi tre. Questa posizione rappresenta il miglior risultato dell’anno per il pilota in questa categoria.

Graham Rahal ha spezzato una serie negativa durata quarantuno gare, raggiungendo il terzo posto nel Children’s of Alabama Indy Grand Prix svoltosi al Barber Motorsports Park. L’atleta originario dell’Ohio ha ottenuto questo risultato storico dopo una qualifica impressionante e una gara combattuta fino all’ultimo giro. La prestazione si è consolidata su un tracciato di 2,3 miglia caratterizzato da diciassette curve e terreno naturale, dove il pilota del team Rahal Letterman Lanigan Racing ha mantenuto la seconda posizione per gran parte della corsa. Nonostante la pressione finale esercitata da Christian Lundgaard e David Malukas, il numero 15 è riuscito a mantenere il podio, segnando il primo successo dal 12 agosto 2023 allo Indianapolis Motor Speedway. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rahal spezza 41 gare: terzo posto storico a Barber

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