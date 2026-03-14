Politano spezza il digiuno | 2-1 e terzo successo consecutivo

Matteo Politano ha segnato il gol che ha sbloccato il risultato tra Napoli e Lecce, portando la squadra alla vittoria per 2-1 allo Stadio Maradona. Con questa segnatura, l’attaccante ha interrotto un digiuno di 43 partite senza gol e ha contribuito alla terza vittoria consecutiva del Napoli in campionato. La partita si è conclusa con il Napoli che ha ottenuto i tre punti.

Matteo Politano ha finalmente rotto il silenzio dopo una siccità durata 43 partite, siglando la terza vittoria consecutiva del Napoli contro il Lecce per 2-1 allo Stadio Maradona. Il risultato è stato raggiunto grazie al ritorno di Scott McTominay e Kevin De Bruyne, che hanno cambiato le sorti dell’incontro nel secondo tempo. L’aggressività iniziale dei visitatori del Lecce ha messo in difficoltà i padroni di casa, con Jamil Siebert che ha aperto il marcamento su calcio d’angolo. Tuttavia, l’ingresso delle riserve ha ribaltato completamente lo scenario della partita, portando alla pariglia e poi al vantaggio finale. Il Ritorno dei Titolari e la Dinamica di Gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politano spezza il digiuno: 2-1 e terzo successo consecutivo Articoli correlati Leggi anche: Bormolini vince lo slalom di Spindleruv Mlyn: terzo successo consecutivo, Felicetti terzo dopo 10 anni Sci, Orsello Cup, terzo successo consecutivo per il team di GuarcinoE’ andata in archivio la XVIa edizione dell’Orsello Cup, il classico appuntamento del calendario agonistico regionale che ha richiamato al via oltre... Una selezione di notizie su Politano spezza Argomenti discussi: La CDM spezza il digiuno: 4-3 in rimonta sull’Active Network e primi tre punti del girone di ritorno. RIMONTA Napoli: Politano ribalta il Lecce da solo! Spavento Banda, KDB | OneFootballIl Napoli di Antonio Conte, nonostante lo spavento iniziale del gol lampo di Siebert, liquida la pratica Lecce confermandosi al top per la zona Champions con un momentaneo +8 dal quinto posto e -9 dal ... onefootball.com Il Napoli la ribalta! Politano spezza la maledizione del gol e firma il 2-1!Il Napoli ribalta il risultato al 67' con Matteo Politano! Dopo 43 partite senza rete, l'esterno azzurro trova un gol splendido al volo, su cui Falcone non può nulla. Rimonta ... tuttonapoli.net