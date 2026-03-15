Hamilton in rosso | terzo posto storico a Shanghai

A Shanghai, Lewis Hamilton ha conquistato un terzo posto storico in una gara con la Ferrari, regalando un risultato significativo per la sua carriera. La giornata è stata caratterizzata anche dalla presenza di Kimi Antonelli, che ha attirato l’attenzione come protagonista. La corsa si è svolta sul circuito cinese, con i piloti che hanno dato spettacolo davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

La Cina ha regalato un podio storico a Lewis Hamilton con la Ferrari, ma il vero protagonista della giornata è stato Kimi Antonelli. Domenica 15 marzo 2026, alle ore 12:04, il britannico si è aggiudicato il terzo posto nel Gran Premio di Shanghai, conquistando per la prima volta quel gradino più basso mentre vestiva i colori rossi di Maranello. È il decimo podio ottenuto da Hamilton in questo circuito, un record personale che sottolinea l’affinità speciale tra il pilota e il tracciato cinese. L’atmosfera sul box della scuderia italiana era elettrica, anche se l’entusiasmo era temperato dalla consapevolezza che la Mercedes domina attualmente il mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hamilton in rosso: terzo posto storico a Shanghai Articoli correlati Antonell conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo HamiltonAntonelli ce l'ha fatta, il 19enne bolognese ha vinto il suo primo Gran Premio di F1 alla sua 26esima partecipazione Ultimi chilometri per Antonelli... Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo HamiltonDalla pole alla vittoria, con una corsa da veterano, da campione, Antonelli regala a se stesso la prima vittoria in Formula 1 e il secondo successo... Una raccolta di contenuti su Hamilton in rosso terzo posto storico a... Discussioni sull' argomento Formula 1, gara Sprint Gp Cina: domina Russell davanti a super Ferrari. Ordine d'arrivo; F1 LIVE GP Cina 2026: Antonelli riporta l'Italia alla vittoria a Shanghai! Primo podio in Ferrari per Hamilton; Formula 1, in Cina Russell vince Sprint ma podio è rosso Ferrari: Leclerc secondo, Hamilton terzo; Furia Leclerc contro Hamilton in gara Sprint Gp Cina, cos'è successo in Formula 1. Formula 1, in Cina Russell vince Sprint ma podio è rosso Ferrari: Leclerc secondo, Hamilton terzo(Adnkronos) - Super Ferrari nella gara Sprint del Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo, è andata in scena la gara corta del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dopo quello in Australi ... msn.com Il 19enne della Mercedes precede Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc.... facebook Lo spettacolo rosso #Ferrari #SF26 #Hamilton #Chalres16 #ChineseGP #F1 x.com