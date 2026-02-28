Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro da un ragazzo di 15 anni

Da ilgiorno.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, una targa e un pero sono stati collocati in via Verro per ricordare Terry Meneghetti, una pensionata uccisa da un ragazzo di 15 anni. La donna è stata strangolata nella sua casa e il gesto ha portato all’installazione della targa e della pianta come segno di memoria. La notizia è stata resa nota il 28 febbraio 2026.

Milano, 28 febbraio 2026 – Un pero prossimo a fiorire, quando sarà primavera, e ora una targa in sua memoria. Così i figli, le nipoti e con loro amici e parenti hanno voluto ricordare Teresa, Terry com’era affettuosamente chiamata da tutti, Meneghetti la donna uccisa a 82 anni il 14 maggio del 2025 nella sua casa di via Verro, zona Vigentino periferia sud di Milano. La cerimonia si è svolta oggi non a caso: giovedì 26 febbraio Teresa avrebbe infatti compiuto 83 anni. “Abbiamo scelto di ricordare in questo modo un compleanno al quale purtroppo la nostra mamma, nonna, zia e amica non è mai arrivata – queste le parole della figlia Silvia – per onorarne la memoria e per chiedere giustizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

una targa e una pianta per ricordare terry meneghetti la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via verro da un ragazzo di 15 anni
© Ilgiorno.it - Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro da un ragazzo di 15 anni

Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via VerroMilano, 28 febbraio 2026 – Un pero prossimo a fiorire, quando sarà primavera, e ora una targa in sua memoria.

Morta la pensionata di 91 anni ustionata mentre era ai fornelli nella sua casa di DongoDongo, 16 febbraio 2026 – Non è sopravvissuta alle gravissime ustioni provocate dalle fiamme che l'hanno avvolta mentre era da sola in casa e, al...

Contenuti e approfondimenti su Terry Meneghetti.

Temi più discussi: 100 anni per l'Hotel Il Sole di Empoli, una targa dal sindaco alla quarta generazione di proprietari; La memoria che va tenuta viva. Una targa per ricordare le vittime: Quei bombardamenti del 1943; Farnesina, una targa per il sacrificio di Iacovacci e Attanasio. Luongo: Un legame di sangue tra diplomazia e sicurezza; Roma Ztl, pass disabili: come si comunica la targa e l'entrata in centro storico.

Monopattini elettrici, targa e assicurazione in ritardo: slitta ad aprile l’obbligo previsto dal Codice della stradaAssoutenti: «Con targa scatta anche obbligo di copertura assicurativa. Chi non ce l’ha incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro» ... corriere.it

una targa e unaMi possono multare per la targa sporca o illeggibile?La targa illeggibile comporta una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro, senza perdita di punti patente. Il ricorso dipende dalla prova della leggibilità ... quifinanza.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.