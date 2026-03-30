Un ragazzo che aveva organizzato un incontro con una ragazza conosciuta tramite un sito di incontri è stato rapinato da alcuni sconosciuti. Secondo le accuse, l'aggressione ha portato alla sottrazione del portafoglio del giovane. In tribunale sono state chieste condanne fino a sei anni di reclusione per i presunti responsabili. La vicenda si è verificata a Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

Seregno (Monza Brianza), 30 Marzo 2026 - Pensava di presentarsi all 'appuntamento con una bella ragazza conosciuta su un sito di incontri e invece sarebbe stato aggredito da degli sconosciuti che gli hanno "ripulito" il portafogli. Ora per due 30enni, la donna D.P. e l'ex compagno E.C. e il 50enne R.O., tutti di Seregno, sono arrivate le richieste di condanna tra 5 e 6 anni di reclusione al processo al Tribunale di Monza per la rapina ad un 20enne. ( pavia ) - i carabinieri controlli auto - foto torres La chat e l’incontro . La presunta vittima, che non si è costituita parte civile per avere un risarcimento dei danni, è già stata sentita in aula dai giudici del Tribunale di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzo adescato in un sito di incontri e rapinato: chieste condanne fino a 6 anni

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