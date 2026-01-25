Mafia dei pascoli chieste condanne fino a 9 anni per cinque imputati

Si sono concluse le discussioni in aula nel processo sulla cosiddetta “Mafia dei pascoli”, con richieste di condanna fino a nove anni per cinque imputati. La vicenda, che si svolge con rito abbreviato davanti al giudice Carmen Salustro a Palermo, riguarda presunti illeciti legati all’uso e alla gestione di terreni agricoli. La decisione sulla condanna sarà presa nelle prossime settimane.

Si è entrati nella fase delle richieste di pena nel processo sulla cosiddetta “Mafia dei pascoli”, in corso con rito abbreviato davanti al gup del tribunale di Palermo Carmen Salustro. Il pm della Dda di Palermo Claudio Camilleri ha chiesto la condanna di cinque imputati, tutti originari di Santa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: “Filo d’Arianna”, chieste cinque condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione Leggi anche: I boss su TikTok dal carcere: mafia e attentati, condanne per 150 anni a Tarantino e altri 16 imputati Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Mafia dei pascoli, chieste condanne fino a 9 anni per cinque imputati; La mafia dei pascoli nella valle del Belice, chieste 5 condanne; Mafia dei Nebrodi, maxi sequestro da oltre 1,6 milioni di euro: colpito presunto vertice dei tortoriciani. La mafia dei pascoli nella valle del Belice, chieste 5 condanneL'inchiesta ipotizza un giro di estorsioni mafiose nella valle del Belice culminato la scorsa estate con il blitz della Squadra mobile di Agrigento ... grandangoloagrigento.it Mafia, il ritorno dei vecchi boss: chieste condanne e nuovi processiAppena tornati in libertà, nonostante condanne pesanti e lunghi anni di carcere, avrebbero provato a rimettere in piedi le famiglie mafiose di Uditore e Passo di Rigano. Un ritorno alle cose antiche ... tp24.it Mafia dei pascoli, sequestrati beni per oltre 1 milione di Euro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.