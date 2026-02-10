Droga alcol e coltelli in strada | i controlli del carabinieri nel fine settimana

I carabinieri del Verbano Cusio Ossola hanno intensificato i controlli nel weekend. Durante le verifiche, hanno trovato persone con droga, alcol e coltelli in strada. Molti sono stati denunciati o segnalati. Le operazioni continuano per garantire la sicurezza nel territorio.

Proseguono i controlli dei carabinieri sul territorio del Verbano Cusio Ossola. Diverse le persone denunciate e segnalate nel corso dei servizi effettuati nei giorni scorsi dalle compagnie di Verbania e Domodossola.A Gravellona Toce i militari hanno denunciato un verbanese classe 2000, residente.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nel fine settimana, i Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli per contrastare le forme di illegalità più pericolose in Irpinia, in particolare l'uso di droghe e le infrazioni stradali.

