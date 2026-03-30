Nell’Arena 8888 di Sofia si è aperta la prima tappa della World Cup 2026 di ginnastica ritmica, evento che si svolge durante questo fine settimana. Tra le atlete in gara, una ginnasta ha conquistato il bronzo nell’all-around, portando a termine le esercitazioni previste nella competizione. La competizione comprende prove di diverse specialità e si conclude con la premiazione dei migliori.

All’Arena 8888 di Sofia ha preso il via la prima tappa della World Cup 2026 di ginnastica ritmica, in corso in questo fine settimana. L’Italia si è presentata con la squadra e due individualiste e, dopo le prime due giornate, i riflettori sono tutti puntati su Sofia Raffaeli che, passo dopo passo, sta trovando condizione e sintonia con esercizi nuovi, più complessi, più difficili e ambiziosi. Magnifico bronzo per la fabrianese Sofia Raffaeli, che conquista il terzo gradino del podio nell’all-around con l’eccellente punteggio di 115.700. Un risultato di grande prestigio e spessore internazionale, maturato al termine di una gara solida, intelligente e in costante crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffaeli conquista il bronzo nell’all-around

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Raffaeli sul podio nell’all around della World Cup di Sofia, in Bulgaria. Ottima prova per la nostra Sofia Nazionale, che conquista il terzo posto nel concorso generale individuale grazie ad un totale di 115.700. A vincere è l’ucraina Taisiia Onofriichuk con 116 - facebook.com facebook