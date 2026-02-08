Olimpiadi – Slittino Dominik Fischnaller conquista il bronzo olimpico nell’individuale maschile

Dominik Fischnaller si prende il bronzo nello slittino maschile a Milano-Cortina 2026. Dopo un’ottima gara, chiude con il tempo di 3’32”125, portando a casa una medaglia importante per l’Italia. La gara si è decisa negli ultimi tratti, e il suo piazzamento sorprende un po’ tutti.

Dominik Fischnaller ha conquistato un bronzo olimpico di grande prestigio nello slittino individuale maschile, chiudendo la competizione ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 con un tempo di 3’32”125. La performance dell’atleta italiano, ottenuta al termine di quattro discese caratterizzate da precisione e continuità, ha regalato all’Italia una medaglia importante in una gara combattuta e ricca di suspense. La pista olimpica ha assistito a una competizione serrata, dove i distacchi sono stati minimi e ogni frazione di secondo ha fatto la differenza. L’oro è andato al tedesco Max Langenhan, che ha stabilito il nuovo record della pista con un tempo di 3’31”191, seguito dall’austriaco Jonas Müller, argento con 3’31”787.🔗 Leggi su Ameve.eu

