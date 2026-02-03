L’Italia sale sul podio agli Europei di ciclismo su pista di Konya. Nella prima giornata, Filippo Favero conquista il bronzo nell’inseguimento, mentre Balsamo sfiora il podio nell’Omnium. La spedizione italiana in Turchia porta a casa tre medaglie e continua a raccogliere soddisfazioni.

Salgono a tre le medaglie per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Konya in Turchia. Nella terza giornata di gare, un eccezionale Renato Favero conquista il bronzo nell’inseguimento. Una splendida prestazione quella dell’azzurro, che è andato a doppiare il britannico Matthew Bostock e ha chiuso con il tempo di 4’01”749. Un crono anche migliore di chi ha poi vinto la medaglia d’oro, visto che in finale il russo Lev Gonov con 4’03”491 ha battuto il danese Juel Robin Skivild. Non sono bastati cuore e coraggio ad Elisa Balsamo per andarsi a prendere il podio nell’Omnium. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista, Favero di bronzo nell’inseguimento. Balsamo sfiora il podio nell’Omnium

Oggi i Campionati europei di ciclismo su pista si sono accesi con diverse emozioni.

Renato Favero conquista il bronzo nell’inseguimento agli Europei di ciclismo su pista.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

