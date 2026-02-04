Padel youth | Torino ospita la sfida internazionale per i talenti under 18 al Palavillage
Torino si prepara a ospitare una sfida internazionale di padel under 18 al Palavillage. La città, che da tempo si è affermata come centro sportivo di livello, accoglie giovani talenti da tutto il mondo pronti a sfidarsi in una competizione che promette emozioni e spettacolo.
Torino, città che negli ultimi anni ha fatto della sua vocazione sportiva un brand internazionale, si prepara a vivere uno dei momenti più intensi del padel giovanile globale. Dal 9 al 15 febbraio, il Palavillage di Grugliasco – l’impianto sportivo in via Lucio Battisti, a pochi chilometri dal centro della città – ospiterà la seconda tappa italiana del Torneo Internazionale FIP Promises, il circuito di punta della Federazione Internazionale Padel per i talenti under 18. Un appuntamento che non è solo uno spettacolo sportivo, ma un evento di rilevanza strategica per il futuro del padel a livello mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Padel Youth
Ultime notizie su Padel Youth
