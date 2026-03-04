Elmetto in testa e piedi sull' asfalto Lagalla sale sul Ponte Corleone | Raddoppio opera strategica ecco i tempi

Un rappresentante delle autorità ha effettuato un sopralluogo sul cantiere del Ponte Corleone, dove sono in corso i lavori di raddoppio in direzione Catania. Sul posto, indossando un elmetto e con i piedi sull'asfalto, ha annunciato i tempi previsti per l’opera. La visita ha coinvolto la zona interessata dal progetto di ampliamento del ponte.

Un sopralluogo sul posto, là dove c'è il cantiere del Ponte Corleone e sono iniziati i lavori per il raddoppio in direzione Catania. Questa mattina il sindaco Roberto Lagalla, insieme all'assessore alle Opere pubbliche, Totò Orlando, e al direttore regionale di Anas, Nicola Montesano, ha effettuato una "visita" sul cantiere di viale Regione per fare il punto della situazione. L'intervento prevede il consolidamento delle carreggiate esistenti e la realizzazione di due nuovi ponti laterali, uno in direzione Catania e l'altro verso Trapani, accanto alla struttura attualmente in esercizio. In questi giorni è partita l'installazione e il montaggio dei primi componenti metallici destinati all'impalcato di Monte, prodotti da Fincantieri e trasportati sul cantiere.