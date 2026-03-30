Una mostra al Vieusseux celebra il 150° anniversario di Laura Orvieto, evidenziando il ruolo delle donne nella letteratura e nell’illustrazione dell’infanzia. L’esposizione presenta opere di autrici che hanno contribuito a definire un’epoca, caratterizzate da elementi di magia, illustrazioni e colori. Le opere sono considerate complementari a quelle destinate agli adulti, senza essere percepite come inferiori.

FIRENZE – Per celebrare i centocinquanta anni dalla nascita di Laura Orvieto (Milano, 7 marzo 1876 – Firenze, 9 maggio 1953), scrittrice di alcuni testi cardine della letteratura per ragazzi e per sottolineare la centralità di una produzione letteraria troppo spesso relegata a ‘sottocategoria’, il Gabinetto Vieusseux presenta, presso l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, la mostra Raccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux, visitabile fino al 24 luglio. Laura Orvieto, le donne e la letteratura per l’infanzia: autrici complesse che segnano un’epoca con le loro opere ricche di magia, illustrazioni e colori, ma non per questo sorelle minori di quelle destinate agli adulti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - «Raccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux»: mostra per il 150° di Laura Orvieto

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Temi più discussi: Il Gabinetto Vieusseux dedica una mostra a Laura Orvieto per i 150 anni dalla nascita; Raccontare il mondo: omaggio a Laura Orvieto e alla letteratura per l’infanzia; Laura Orvieto e le sue amiche (un compleanno, mille avventure); Raccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux.

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