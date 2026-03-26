La letteratura dell’infanzia a 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto

A 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto, si celebra la sua influenza nel campo della letteratura per l'infanzia. Un evento che richiama appassionati e studiosi, pronti a ricordare il ruolo della scrittrice e il suo contributo alla narrativa rivolta ai più giovani. La manifestazione si svolge in un’atmosfera informale, con incontri e approfondimenti dedicati alla sua opera e alle figure che le sono state vicine nel tempo.

(Adnkronos) – Sarà come entrare a una festa di compleanno: al centro la festeggiata, attorno amici e sodali che con lei hanno condiviso l’amore per la letteratura, in particolare quella dedicata ai più giovani. Per celebrare i centocinquanta anni dalla nascita di Laura Orvieto (Milano, 7 marzo 1876 – Firenze, 9 maggio 1953), scrittrice di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Gli odontoiatri di Napoli festeggiano i 40 anni dalla nascita dell'Albo e della laurea specialisticaSono trascorsi 4 decenni, 40 anni, dall'istituzione della laurea in Odontoiatria e dalla contestuale nascita dell’Albo degli Odontoiatri che sanciva... Ternani con la valigia, dalla città dell’acciaio alla rupe di Orvieto: ecco da dove si “fugge” di piùI dati non lasciano scampo: nel 2019 i residenti della provincia di Terni erano poco meno di 225mila. Tutti gli aggiornamenti su Laura Orvieto Discussioni sull' argomento Raccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux; OGGI IN CITTÀ!. La letteratura dell'infanzia a 150 anni dalla nascita di Laura OrvietoSarà come entrare a una festa di compleanno: al centro la festeggiata, attorno amici e sodali che con lei hanno condiviso l’amore per la letteratura, in particolare quella dedicata ai più giovani. Per ... adnkronos.com Infanzia e adolescenza: arriva il primo dizionario di letteratura giovanile pubblicato in ItaliaUn esperimento unico nel suo genere, che sancisce la maturità di una nuova disciplina, che ha conquistato il proprio spazio e la propria autonomia epistemologica: venerdì 28 febbraio arriva nelle ... agensir.it Convegno su Angelo da Orvieto. Promosso dai Lions club: Lions Club Città di Castello Host Lions Club Gubbio Lions Club Orvieto Lions Club Città di Castello Tiferno Grazie di cuore ai relatori ing Giovanni Cangi Dott.ssa Francesca Mavilla Dott.ssa Laura Za - facebook.com facebook