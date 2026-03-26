La letteratura dell’infanzia a 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto

Da periodicodaily.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto, si celebra la sua influenza nel campo della letteratura per l'infanzia. Un evento che richiama appassionati e studiosi, pronti a ricordare il ruolo della scrittrice e il suo contributo alla narrativa rivolta ai più giovani. La manifestazione si svolge in un’atmosfera informale, con incontri e approfondimenti dedicati alla sua opera e alle figure che le sono state vicine nel tempo.

(Adnkronos) – Sarà come entrare a una festa di compleanno: al centro la festeggiata, attorno amici e sodali che con lei hanno condiviso l’amore per la letteratura, in particolare quella dedicata ai più giovani. Per celebrare i centocinquanta anni dalla nascita di Laura Orvieto (Milano, 7 marzo 1876 – Firenze, 9 maggio 1953), scrittrice di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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