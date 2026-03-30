Raccolta ciliegie il primo aprile l' Agriday organizzato dal Centro per l’impiego vignolese

Da modenatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo aprile si terrà l’Agriday, un evento organizzato dal Centro per l’impiego di Vignola, dedicato alla raccolta di ciliegie. L’iniziativa mira a mettere in contatto persone in cerca di lavoro nel settore agricolo con aziende che cercano manodopera. L’obiettivo principale è favorire un incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura e sostenere pratiche conformi alla legge.

Gli assessori Paglia (Lavoro) e Mammi (Agricoltura): “L’impegno della Regione per promuovere il lavoro regolare e la tutela dei diritti nel settore agricolo” Bologna - Favorire l’incontro regolare tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura e promuovere la legalità nel settore. Sono questi gli obiettivi di "Agriday", l’iniziativa organizzata mercoledì 1^ aprile a Vignola dal Centro per l’impiego, che vedrà la partecipazione di 13 imprese agricole del territorio modenese impegnate nella raccolta delle ciliegie. Dopo l’iniziativa vignolese, il 14 aprile a Modena è convocato, da Inps, il tavolo della sezione territoriale della 'Rete del lavoro agricolo di qualità'. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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