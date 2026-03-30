Raccolta ciliegie il primo aprile l' Agriday organizzato dal Centro per l’impiego vignolese

Il primo aprile si terrà l’Agriday, un evento organizzato dal Centro per l’impiego di Vignola, dedicato alla raccolta di ciliegie. L’iniziativa mira a mettere in contatto persone in cerca di lavoro nel settore agricolo con aziende che cercano manodopera. L’obiettivo principale è favorire un incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura e sostenere pratiche conformi alla legge.

Gli assessori Paglia (Lavoro) e Mammi (Agricoltura): “L’impegno della Regione per promuovere il lavoro regolare e la tutela dei diritti nel settore agricolo” Bologna - Favorire l’incontro regolare tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura e promuovere la legalità nel settore. Sono questi gli obiettivi di "Agriday", l’iniziativa organizzata mercoledì 1^ aprile a Vignola dal Centro per l’impiego, che vedrà la partecipazione di 13 imprese agricole del territorio modenese impegnate nella raccolta delle ciliegie. Dopo l’iniziativa vignolese, il 14 aprile a Modena è convocato, da Inps, il tavolo della sezione territoriale della 'Rete del lavoro agricolo di qualità'. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Raccolta ciliegie, il primo aprile l'Agriday organizzato dal Centro per l’impiego vignolese Articoli correlati Dal primo aprile solo con prenotazione l'accesso al centro per l'impiegoNuovi servizi e nuovo modello organizzativo per il centro per l’impiego di Pescara dove, da mercoledì primo aprile, gli utenti saranno ricevuti negli... Leggi anche: Una nuova speranza per l’Africa: il primo centro di raccolta dati per l’intelligence sanitaria