A partire dal primo aprile, l'accesso al centro per l'impiego di Pescara sarà consentito esclusivamente tramite prenotazione. Gli utenti dovranno inviare una richiesta via email all’indirizzo cpi., prima di poter essere ricevuti negli uffici di via Passolanciano. La modifica fa parte di un nuovo modello organizzativo e l’introduzione di servizi aggiornati presso la struttura.

Nuovi servizi e nuovo modello organizzativo per il centro per l’impiego di Pescara dove, da mercoledì primo aprile, gli utenti saranno ricevuti negli uffici di via Passolanciano solo a seguito di prenotazione che dovrà essere fatta via email all’indirizzo [email protected] allegando un documento d’identità. A ricevere l’email di prenotazione dell’utenza ci sarà un operatore del Cpi che comunicherà a stretto giro al richiedente il giorno e l’ora dell’appuntamento negli uffici. La personalizzazione dei servizi dell’utente è solo una delle novità del centro per l’impiego, che s’inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione dell’ufficio con l’organizzazione di incontri e workshop che durante l’anno coinvolgeranno lavoratori, disoccupati e imprese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Dal primo aprile solo con prenotazione l'accesso al centro per l'impiego

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