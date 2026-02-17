Una nuova speranza per l’Africa | il primo centro di raccolta dati per l’intelligence sanitaria
Il primo centro di raccolta dati per l’intelligence sanitaria in Africa nasce per migliorare la lotta alle malattie. La causa sono le numerose epidemie che si sono diffuse nel continente, mettendo in evidenza la mancanza di informazioni aggiornate. Questo nuovo centro raccoglie dati in modo sistematico, aiutando i medici e le autorità a intervenire prima che le epidemie si diffondano. Un esempio concreto sono i dati sui focolai di febbre gialla, che ora vengono monitorati in tempo reale.
La prevenzione è una delle armi più importanti nel contrasto alle malattie. Vale a livello individuale, così come a livello sociale e in un contesto di più larga scala: più dati si hanno a disposizione sull’insorgenza di specifiche malattie ed epidemie e più, contestualmente, si può sperare di evitare seri rischi. È per questo che l’apertura di un grande centro di raccolta di dati, operativo dallo scorso mese di gennaio, per l’Africa rappresenta una delle svolte più importanti sul fronte sanitario. Il Central Data Repository (Cdr) ha aperto i battenti ad Addis Abeba e, così come proclamato dai suoi promotori, potrebbe offrire al continente uno strumento inedito per superare alcuni degli atavici ritardi in fatto di prevenzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Gli occhi di imprenditori e industriali rivolti all'Africa: "Palermo al centro di una nuova visione"
L’Africa si sta affermando come una delle realtà più dinamiche al mondo, con una crescita economica significativa e un boom demografico.
“Rinnova ora la tua tessera sanitaria”: la nuova truffa via mail che mira al furto dei dati sensibili. Ecco come difendersi
Recentemente si è diffusa una nuova forma di phishing che sfrutta la scadenza della Tessera Sanitaria per raccogliere dati personali attraverso falsi portali ufficiali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Grazie a tutti coloro che hanno scelto di diventare una nuova speranza di vita; Anna Trocker, chi è la nuova speranza dello slalom. Ho lasciato il tennis per lo sci, speriamo di fare il contrario di Sinner; Come ci riprendiamo il futuro ? – Le Taurillon; Bambino con il cuore bruciato, una nuova speranza e gli errori che stanno emergendo dall'inchiesta.
Cancro alla prostata. Una nuova speranza di cura dal Dna non codificanteLa scoperta arriva dal CIBIO di Trento: in quell’area del genoma che è stata in passato definita Dna spazzatura si potrebbe trovare nuove possibilità di prevenzione e cura per i pazienti che hanno ... quotidianosanita.it
Ribociclib: una nuova concreta speranza per le donne con tumore della mammella ormono-sensibilePer questo motivo, sono in corso diverse linee di ricerca volte a scoprire nuove molecole in grado di prolungare o di ripristinare la risposta alle terapie ormonali. Molto interessante al riguardo è ... quotidianosanita.it
Dalla nuova Europa al Louvre, dall’Africa alle emozioni che fermano il respiro. La puntata di oggi di Primapagina Messaggero è un viaggio tra politica, storie vere e cultura, raccontato con il ritmo delle notizie che contano davvero. Le manovre per la nuova facebook