Il primo centro di raccolta dati per l’intelligence sanitaria in Africa nasce per migliorare la lotta alle malattie. La causa sono le numerose epidemie che si sono diffuse nel continente, mettendo in evidenza la mancanza di informazioni aggiornate. Questo nuovo centro raccoglie dati in modo sistematico, aiutando i medici e le autorità a intervenire prima che le epidemie si diffondano. Un esempio concreto sono i dati sui focolai di febbre gialla, che ora vengono monitorati in tempo reale.

La prevenzione è una delle armi più importanti nel contrasto alle malattie. Vale a livello individuale, così come a livello sociale e in un contesto di più larga scala: più dati si hanno a disposizione sull’insorgenza di specifiche malattie ed epidemie e più, contestualmente, si può sperare di evitare seri rischi. È per questo che l’apertura di un grande centro di raccolta di dati, operativo dallo scorso mese di gennaio, per l’Africa rappresenta una delle svolte più importanti sul fronte sanitario. Il Central Data Repository (Cdr) ha aperto i battenti ad Addis Abeba e, così come proclamato dai suoi promotori, potrebbe offrire al continente uno strumento inedito per superare alcuni degli atavici ritardi in fatto di prevenzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Una nuova speranza per l’Africa: il primo centro di raccolta dati per l’intelligence sanitaria

L’Africa si sta affermando come una delle realtà più dinamiche al mondo, con una crescita economica significativa e un boom demografico.

Recentemente si è diffusa una nuova forma di phishing che sfrutta la scadenza della Tessera Sanitaria per raccogliere dati personali attraverso falsi portali ufficiali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.