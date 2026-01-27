EMPOLI I protagonisti sono i nostri amici a quattro zampe.anche se sul palco di code e batuffoli di pelo non c’è traccia. Arriva a Empoli "Damiaoo Show! Dio creò l’uomo per dare da mangiare al gatto". Lo spettacolo di e con Damiano Giordano, (regia di Paolo Ruffini), sarà all’Excelsior giovedì alle 21.15. Un one man show che nasce dai social ma trova nel teatro la sua dimensione più completa: comicità, imitazioni, uno sguardo affettuoso e profondo sul rapporto con gli animali domestici. A partire dai due gatti dell’artista, Ines e Jonas. Damiano, com’è nato tutto questo? "Ho iniziato raccontando sui social i miei disagi quotidiani, partendo dall’idea che quello che capita a me, in fondo, capita un po’ a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Damiaoo Show". Patto di salvezza a quattro zampe

Nuovo Teatro Orione. . Per la prima volta @damiano__giordano porta a Roma il suo “DAMIAOO SHOW”, uno spettacolo davvero per tutta la famiglia, animali inclusi Un momento per ironizzare, ridere e riflettere sull’importante rapporto fra umani e animali, c - facebook.com facebook