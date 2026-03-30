Un nuovo studio suggerisce che un ormone potrebbe essere alla base della difficoltà nel ridurre la pressione sanguigna in alcuni pazienti. L’ipertensione resistente si verifica quando la pressione rimane elevata anche con l’assunzione di almeno tre diversi farmaci antipertensivi. La ricerca si concentra su questo ormone come possibile fattore che influisce sulla resistenza al trattamento.

L’ipertensione resistente è una condizione in cui la pressione sanguigna resta elevata nonostante l’assunzione di tre o più farmaci antipertensivi. Negli Stati Uniti ne soffrono quasi 10 milioni di persone, e i ricercatori stanno iniziando a comprendere meglio perché le terapie tradizionali non funzionano sempre. Tra i principali fattori emergenti c’è l’ipercortisolismo, ovvero un eccesso di cortisolo, noto come “ormone dello stress”. Chi soffre di ipertensione resistente corre un rischio maggiore di eventi cardiovascolari gravi, come infarti o insufficienza cardiaca. Riconoscere l’eccesso di cortisolo come fattore contributivo potrebbe aprire nuove strade terapeutiche per abbassare la pressione quando i farmaci standard non bastano. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Questo ormone potrebbe spiegare perché la pressione non cala

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