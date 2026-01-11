Palo Santo perché questo potrebbe essere un buon momento per bruciarlo

Il Palo Santo, noto per le sue proprietà purificanti, rappresenta un rimedio naturale per riequilibrare le energie di un ambiente. Utilizzato da secoli in molte culture, questo legno può aiutare a creare un’atmosfera più serena, favorendo concentrazione e tranquillità. Dopo una discussione o in momenti di stress, bruciarlo può contribuire a eliminare energie negative e a ristabilire un equilibrio. Ecco cosa è e come usarlo correttamente.

