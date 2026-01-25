A Pesaro, la presenza dei lupi sta cambiando, con segnali di un primo rallentamento nelle attività di alcuni branchi. Secondo il naturalista, si osserva una diminuzione degli avvistamenti, indicando possibili mutamenti nei comportamenti e nella distribuzione di questa specie. Un fenomeno che merita attenzione e approfondimento, per comprendere meglio l’equilibrio tra natura e territori umani nella regione.

Pesaro, 25 gennaio 2026 – Attenti al lupo. L’avvertimento che esce dal mondo delle fiabe, diventato anche il ritornello di una celebre canzone di Lucio Dalla, è ormai il mantra che risuona tra gli abitanti di Pesaro e provincia. Gli episodi di incontri ravvicinati vicino alle case, l’ultimo segnalato due giorni fa in zona Ledimar, lungo le strade ad alto traffico dove la scorsa settimana un lupo si è scontrato con un’automobile sulla Statale 16, o ancora i casi di animali domestici scomparsi o trovati uccisi, stanno alimentando paura e domande, polarizzando l’opinione tra chi vede nel lupo un simbolo di bellezza e di biodiversità da proteggere e chi lo percepisce come una minaccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi, la guerra dei due branchi. Il naturalista: “Uno in ritirata, meno avvistamenti”

