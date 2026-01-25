Lupi la guerra dei due branchi Il naturalista | Uno in ritirata ora avremo meno avvistamenti

L'attenzione ai lupi si intensifica nella provincia di Pesaro, dove si osservano segnali di una possibile diminuzione degli avvistamenti. Secondo il naturalista, uno dei due branchi sta entrando in un periodo di ritirata, influenzando la presenza di questi animali nel territorio. Un aggiornamento importante per chi vive e lavora in zona, e per chi si interessa alla gestione della fauna selvatica.

Pesaro, 25 gennaio 2026 – Attenti al lupo. L’avvertimento che esce dal mondo delle fiabe, diventato anche il ritornello di una celebre canzone di Lucio Dalla, è ormai il mantra che risuona tra gli abitanti di Pesaro e provincia. Gli episodi di incontri ravvicinati vicino alle case, l’ultimo segnalato due giorni fa in zona Ledimar, lungo le strade ad alto traffico dove la scorsa settimana un lupo si è scontrato con un’automobile sulla Statale 16, o ancora i casi di animali domestici scomparsi o trovati uccisi, stanno alimentando paura e domande, polarizzando l’opinione tra chi vede nel lupo un simbolo di bellezza e di biodiversità da proteggere e chi lo percepisce come una minaccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lupi, la guerra dei due branchi. Il naturalista: “Uno in ritirata, meno avvistamenti”A Pesaro, la presenza dei lupi sta cambiando, con segnali di un primo rallentamento nelle attività di alcuni branchi.

