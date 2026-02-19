Quest’anno, a Sanremo, il numero di artisti in gara ha sorpreso molti: 37 grandi nomi, con alcune coppie e un trio tra i partecipanti. Carlo Conti ha spiegato che la selezione si è fatta complessa, con sei Nuove Proposte, anche se alcune sono state combinate in gruppi. Le “Bambole di pezza” rappresentano cinque artisti, creando un cast variegato e ricco di esibizioni. La gara si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La domanda resta: il festival può gestire così tanti partecipanti?

Ci siamo fatti i conti di Carlo Conti per capire cosa ci aspetta dal 24 al 28 febbraio a Sanremo. Trentasette sono i big in gara, perché alcuni sono in coppia e le Bambole di pezza contano per 5, sei le Nuove Proposte, che sarebbero 4 ma c'è un trio. Nella serata di venerdì, le cover verranno proposte con altri cantanti, quindi sul palco passeranno circa un centinaio di persone, perché Arisa si accompagna col Coro del Teatro Regio di Parma. Poi ci saranno 6 co-conduttori, gli ospiti, i superospiti, i comici, le comparse semplici, il presentatore delle Nuove Proposte, chi canterà sull'acqua e sulla terraferma, quelli del prima festival, del dopofestival, e in mezzo al festival l'orchestra, il direttore d'orchestra e i coristi.

© Feedpress.me - Ma quest’anno Sanremo ha forse un problema di bulimia?

