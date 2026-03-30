Qualche giorno fa è morto Ennio Brion, imprenditore italiano noto per aver portato innovazione e creatività nel settore produttivo. La sua attività si è distinta per aver contribuito a far conoscere nel mondo le imprese italiane. Brion era considerato un figura di spicco nel panorama industriale e la sua scomparsa segna la fine di un percorso legato alla tradizione imprenditoriale nazionale.

Qualche giorno fa ci ha lasciati Ennio Brion, imprenditore visionario di un'Italia delle imprese che diceva la sua nel mondo perché zampillava di creatività applicata ai prodotti. Il suo nome è legato a uno storico marchio che produceva apparecchi radio televisivi: Brionvega. Erano apparecchi che univano tecnologia e un design di impatto straordinario. Brion pensò di coinvolgere nella sfida alcuni dei designer più talentuosi: tra gli altri Marco Zanuso, Achille e Piergiacomo Castiglioni, Richard Sapper. Un'intuizione che ha fatto epoca. Nella fabbrica Brionvega sono nati radio e televisori divenuti icone, qualcosa di unico pur essendo prodotti di elettronica di consumo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quell’intuizione firmata Ennio Brion

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