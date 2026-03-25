Nella mattinata del 25 marzo 2026 si è spento Ennio Brion, figura di rilievo nel settore delle radio e delle televisioni. Fondatore della Brionvega, azienda nota per aver prodotto dispositivi elettronici e per aver contribuito allo sviluppo del design negli anni ’60. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla causa.

Nella mattinata del 25 marzo 2026 è morto Ennio Brion, tra i più importanti imprenditori italiani nel settore delle radio e delle Tv, che con la sua Brionvega ha segnato la storia del design negli anni ’60. Brion aveva 86 anni e aveva iniziato ad amministrare l’azienda dei genitori nel 1968. Brion non fu però soltanto in imprenditore, ma anche committente di alcune importanti opere di architetti e designer italiani della seconda metà del ‘900. Nel 2022 aveva donato al Fondo Ambiente Italiano il Memoriale Brion, fatto costruire dalla madre per la famiglia e progettato dall’architetto Carlo Scarpa. È morto Ennio Brion. Ennio Brion veniva da una famiglia di imprenditori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Morto Ennio Brion, patron della Brionvega: dalle Tv al design, il patrimonio

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