È scomparso nelle ultime ore a 86 anni Ennio Brion, imprenditore noto per aver trasformato l'elettronica di consumo in elementi di design e architettura. Tra le sue realizzazioni, alcune apparecchiature di televisione e radio di Milano sono state esposte al Museum of Modern Art di New York. La sua morte ha suscitato reazioni nel settore dell'industria elettronica e del design.

Brionvega, fondata a Milano, ha creato oggetti iconici come la radio TS502 e il televisore portatile Algol, oggi esposti al MoMa di New York È morto nelle scorse ore a 86 anni Ennio Brion, l'imprenditore che ha trasformato l'elettronica di consumo in oggetti di design e architettura. Per oltre vent'anni, dal 1968 al 1992, è stato alla guida della Brionvega, l'azienda di famiglia fondata dal padre Giuseppe e da Pajetta nel 1945. Sotto la sua direzione, la società milanese - nata inizialmente come produttrice di componenti elettrici - è diventata un punto di riferimento internazionale per lo stile industriale. Brion, laureato in economia e commercio, ha collaborato con i nomi più importanti del settore, tra cui Richard Sapper, Marco Zanuso, i fratelli Castiglioni e Mario Bellini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Addio a Ennio Brion: l'uomo che portò la tv e la radio di Milano al MoMa di New York

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