Quelle serate in cui l’austerità diventava ironia

Durante alcune serate, l’atmosfera si trasformava in un mix di austerità e ironia, con eventi che lasciavano spazio a situazioni inaspettate. In determinati momenti, i partecipanti si trovavano a vivere scene che sfidavano la severità del contesto, creando un contrasto tra il tono serio e le reazioni che sfociavano nel divertimento. Questi episodi si sono svolti senza coinvolgimenti di figure pubbliche o enti ufficiali.

Ne sono sicuro. Da qualche parte del cielo dove regna il Grande vecchio titolare (Nostro signore nelle citazioni di Marino Bartoletti) Fabio Roversi Monaco guarderà sfilare uno ad uno i partecipanti al suo ultimo saluto, amici e meno amici, tra l’aula Magna di Santa Lucia e la cattedrale di San Pietro. Senza secondi fini, ma giusto per rimanere informato. I grandi eventi di Bologna, da protagonista a spettatore, lo hanno sempre visto presente. Figuriamoci se può mancare nella doppia veste al proprio funerale. Nella vita privata, nelle occasioni improvvisate tra amici e conoscenti, l’impronta era sempre la stessa. Con piglio istintivamente autorevole, l’approccio un po’ austero, ma più morbido, vestito da un’ironia sottile che poi faceva dire anche a chi lo conosceva meno “. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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