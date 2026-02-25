Nel prepartita della Champions League, Luciano Spalletti ha esposto la sua lettura sull’imminente confronto tra la squadra e il Borussia Dortmund, offrendo una lettura centrata sul lavoro di gruppo e sull’atteggiamento necessario per una sfida di alto livello. Le sue parole hanno evidenziato l’importanza dell’unità tra i giocatori e la determinazione collettiva in vista di una serata caratterizzata da grande intensità e pressioni competitive. Il tecnico ha descritto l’occasione come una cornice di grande fascino, promettendo una serata significativa e non ordinaria. Ha sottolineato che imprese di tale calibro si costruiscono attraverso il contributo di tutto il gruppo, non affidandosi a una singola figura. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Spalletti: «Le grandi serate si costruiscono così, le sensazioni sono quelle di imprese epiche»

Leggi anche:

Spalletti prima di Juve Galatasaray: «Sensazioni da grandi serate, imprese simili si costruiscono…»

Spalletti a Prime: «Imprese simili si costruiscono con la squadra e non con il singolo. Vi spiego perché McKennie a sinistra»

Temi più discussi: Juve, Spalletti le prova tutte, anche l'allenamento invisibile: ecco di cosa si tratta...; Spalletti sceglie Perin e chiede aiuto ai tifosi Si vince insieme; Marchisio consiglia la Juventus: Ritrovi l'anima prima della qualificazione. Osimhen avrebbe fatto la differenza, Tonali pare fattibile e sarebbe un ottimo punto di ripartenza.

Remuntada Juve? Spalletti: Sensazioni delle grandi serate, serve la qualità dell'intera squadraLuciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida contro il Galatasaray valida per il match di ritorno dei playoff di Champions ... tuttonapoli.net

Spalletti a Prime Video: Bellissima sensazione, quella delle grandi serateLuciano Spalletti è stato intervistato da Prime Video nel pre-partita di Juventus-Galatasaray. Le parole dell'allenatore della Juventus: L'hanno accolta subito con un gioco di ... tuttojuve.com

Luciano #Spalletti: “Remuntada Clima bellissimo, ci sono le sensazioni delle grandi serate, delle partite non comuni, non normali. #McKennie terzino Dispiace farlo giocare in quel ruolo. Lui si esprime meglio dietro la punta lasciandogli maggiore libertà”. #J x.com

SPALLETTI ha scioccato con una dichiarazione sul suo futuro dopo la disfatta col Como Il CT pone grandi condizioni alla dirigenza https://bit.ly/4kMziZH - facebook.com facebook