Esposito dopo Inter Juventus | Serate come queste sono quelle che sogni da bambino

Inter News 24 Esposito dopo Inter Juventus ha parlato ai microfoni dei media. Queste le parole dell’attaccante nerazzurro autore del gol del momentaneo 2-1. Francesco Pio Esposito, attaccante dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Juventus, esprimendo la sua gioia per il gol segnato e per il successo ottenuto in una partita così importante. SODDISFAZIONE PER LA VITTORIA E IL GOL – «Serate come queste sono quelle che sogni sin da bambino, è il massimo che si poteva ottenere questa sera: vittoria e gol». SCUDETTO, UNA VITTORIA IMPORTANTE MA NON UN TRAGUARDO – «Scudetto? Non si può parlare di traguardo, ma allo stesso tempo è una vittoria importantissima». 🔗 Leggi su Internews24.com

