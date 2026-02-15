Esposito dopo Inter Juventus | Serate come queste sono quelle che sogni da bambino
Domenico Esposito ha commentato la vittoria contro la Juventus, affermando che partite come questa sono il tipo di serate che da bambino sognava di vivere. Dopo aver segnato il gol che ha portato l'Inter in vantaggio, il giovane attaccante si è rivolto ai giornalisti, condividendo l’emozione di una partita così intensa e importante.
Inter News 24 Esposito dopo Inter Juventus ha parlato ai microfoni dei media. Queste le parole dell’attaccante nerazzurro autore del gol del momentaneo 2-1. Francesco Pio Esposito, attaccante dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Juventus, esprimendo la sua gioia per il gol segnato e per il successo ottenuto in una partita così importante. SODDISFAZIONE PER LA VITTORIA E IL GOL – «Serate come queste sono quelle che sogni sin da bambino, è il massimo che si poteva ottenere questa sera: vittoria e gol». SCUDETTO, UNA VITTORIA IMPORTANTE MA NON UN TRAGUARDO – «Scudetto? Non si può parlare di traguardo, ma allo stesso tempo è una vittoria importantissima». 🔗 Leggi su Internews24.com
