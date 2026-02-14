Il 5 febbraio 2001, Marco Pantani moriva in un hotel di Rimini, vittima di una combinazione di problemi fisici e personali. Quel giorno, il suo volto noto si spegneva definitivamente, lasciando un vuoto nel mondo del ciclismo. Ricordato come il “Pirata”, Pantani aveva conquistato il cuore di molti con le sue imprese sulle salite più dure, e quella mattina il suo sorriso mancava già da ore. La sua passione per le salite si vedeva anche nei gesti semplici, come quando si toglieva la bandana prima di affrontare la prossima salita, segnale che lo spingeva a dare il massimo.

Via la bandana, era il segnale che qualcosa stava per succedere.. Appena la strada cominciava a salire, lui iniziava lo show. Marco Pantani è stato qualcosa in più di un semplice ciclista, è stato amore incondizionato verso un uomo che ha messo tutti in fila. Le imprese del Pirata, facevano rimanere incollati allo schermo milioni di italiani, mai più il ciclismo in Italia ha fatto registrare quei numeri. Il motivo era chiaro, lui non pedalava, emozionava. Tante le tappe memorabili, dalla scalata record dell’Alpe d’Huez al Tour de France nel 1997, passando per la storica tappa a Les Duex Alpes nel 1998. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pantani: 22 anni fa ci lasciava il Pirata.

Il 14 febbraio 2004, Marco Pantani, noto come il Pirata, è morto in una stanza d’albergo a causa di problemi legati alla droga.

Il 14 febbraio segna il 22° anniversario della scomparsa di Marco Pantani, il famoso ciclista morto nel 2004.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Martinelli: Ho fatto da padre a Marco Pantani. Quel giorno a Madonna di Campiglio distrussero tutto; Un mistero lungo ventidue anni. L’ultimo San Valentino del Pirata; Il ciclismo fantastico di Pantani e Pogacar, ricordando Franco Bernardelli; Jacquelin come Pantani: lancia bandana e occhiali. E indossa il suo orecchino.

22 anni fa ci lasciava Marco Pantani. Il Pirata continua a vivere nei cuori di chi lo ha amatoSono trascorsi ventidue anni dalla triste dipartita di Marco Pantani: il Pirata ci ha lasciati il 14 febbraio 2004, scomparso prematuramente all'età di ... oasport.it

22 anni senza Marco Pantani: Cesenatico ti pensa, oggi ancora più del solito!Mi sa che se vuoi andare in bicicletta, devi perdere qualche chilo, mi disse Marco Pantani con il suo tono affettuoso e scanzonato. Era il mio idolo sportivo, e lo è ancora. Il 14 febbraio di ogni ... livingcesenatico.it

A 22 anni dalla morte di Marco Pantani, restano ombre sulla sua squalifica al Giro d’Italia 1999, quando fu fermato per doping a Madonna di Campiglio mentre era in maglia rosa. Secondo alcune dichiarazioni raccolte negli anni, ambienti della camorra avreb facebook

Ventidue anni fa, oggi #pantani x.com