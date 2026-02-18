Enpa Genova un anno da record | più di tremila animali soccorsi al Cras

Nel 2025, Enpa Genova ha soccorso oltre tremila animali, un record che deriva dall'aumento di incidenti stradali e abbandoni nelle zone urbane. L’associazione ha registrato un incremento di casi di uccelli, piccoli mammiferi e rettili portati al Centro di recupero di Campomorone, spesso trovati feriti o disorientati. Questo risultato dimostra l’intensificarsi delle richieste di aiuto da parte dei cittadini e la crescente sensibilità nei confronti della tutela degli animali selvatici. Il numero di interventi continua a salire, segno di una maggiore attenzione pubblica.

Il 2025 di Enpa Genova si chiude con più di tremila esemplari accolti al Centro di recupero per animali selvatici di Campomorone. Un numero enorme, 3.070, che equivale a una media di più di otto ingressi al giorno. Ma ci sono stati picchi, come la scorsa estate, in cui si sono contati fino a 50 ricoveri giornalieri. Come nel caso della volpe nutrita dai cittadini che è arrivata ad aggirarsi persino in spiaggia, a Riva Trigoso, fino al punto di mordere una persona perché aveva ormai acquisito troppa confidenza. Oppure come nel caso dei tanti gatti lasciati liberi che uccidono animali selvatici, o ancora delle trappole per topi con colla che finiscono per ferire gravemente altri animali.