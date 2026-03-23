Intrusione all’Ospedale Maggiore | entra nell’elicottero del 118 soccorsi bloccati due ore

Ha oltrepassato la recinzione perimetrale, è entrato nell’elisuperficie dell’Ospedale Maggiore di Parma, ha aperto il portellone ed è salito sull’elicottero del 118: guai per un nordafricano. È quanto successo stamattina intorno alle 7:30. L’equipaggio, che aveva montato servizio al sorgere del sole, aveva parcheggiato il velivolo sulla piazzola di volo perché le piazzole dei parcheggi sono al momento interessate da un cantiere di lavoro. Dopo circa un’ora, sarebbe stato il personale dedicato all’antincendio a notare la sagoma di un uomo, di nazionalità tunisina, aggirarsi all’interno dell’elicottero. Immediatamente, sul posto è stato fatto intervenire il personale della security assieme ad un’ambulanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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