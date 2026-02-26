Aretino truffato | dopo una telefonata fa un bonifico da 40mila euro Bottino in parte recuperato

Il pensionato è stato frodato da un finto carabiniere, i veri militari dell'Arma, dopo la segnalazione, si sono subito attivati con la banca di destinazione, facendo ottenere all'uomo il riaccredito di 33mila euro La vittima, un pensionato, era stata indotta a effettuare la transazione - particolarmente elevata - di 39.900 euro su un conto corrente indicato da un interlocutore telefonico che si era falsamente qualificato come Carabiniere, a seguito di un allarme di operazione sospetta ricevuto tramite messaggio. Il raggiro è stato scoperto in un momento successivo. Le attività d’indagine per identificare gli autori della truffa sono tuttora in corso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

