Perché la Regione Lazio ha cancellato quasi 3mila enti del Terzo Settore dal registro unico nazionale

Recentemente, la Regione Lazio ha deciso di cancellare circa 3.000 enti del Terzo Settore dal registro unico nazionale. Questa scelta, formalizzata con una determinazione dirigenziale del 29 dicembre, ha suscitato attenzione tra le organizzazioni e gli operatori del settore. La decisione rappresenta un cambiamento importante per il panorama del terzo settore nella regione, con implicazioni sulla gestione e sulla trasparenza delle associazioni coinvolte.

Giorni di fuoco per il mondo del Terzo Settore di Roma e del Lazio. La Regione, infatti, con una determinazione dirigenziale del 29 dicembre scorso, ha ufficializzato la cancellazione di circa 2.700 associazioni dal Runts, il registro unico nazionale del Terzo Settore, che nella nostra regione. 🔗 Leggi su Romatoday.it Scuola, gli studenti sospesi dovranno fare volontariato negli enti del terzo settore

A partire dal prossimo anno, gli studenti sospesi dalle lezioni per motivi disciplinari, con una sospensione da tre a 15 giorni, saranno chiamati a svolgere attività di volontariato presso enti del terzo settore. Questa misura mira a favorire un percorso di responsabilità e impegno civico, offrendo un'opportunità di crescita personale e di inclusione sociale, integrando la sospensione con un'esperienza educativa significativa. Leggi anche: Stanziati 20mila euro per imprese e enti del terzo settore che animeranno il Natale a Cesena Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Nell'intervista al quotidiano Il Tempo spiego perchè la Regione dice "NO” all'aumento del biglietto per Roma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.