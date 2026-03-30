Nel quartiere Ferrovia si sono registrate proteste da parte della comunità islamica del Bangladesh, che ha chiesto interventi per garantire ordine e sicurezza nella zona intorno alla stazione. Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh ha invitato l’amministrazione a intervenire, evidenziando la presenza di persone abbandonate per strada e sottolineando la necessità di tutelare la dignità e la sicurezza urbana.

La comunità islamica del Bangladesh approfondisce la situazione di degrado sociale presente nel Quartiere Ferrovia di Foggia, con alcuni elementi utili per comprendere l’attuale contesto urbano e le sue criticità Da qui la richiesta di far rispettare le ordinanze: "In molte città europee le zone vicine alle stazioni ferroviarie ospitano comunità multietniche consolidate, fenomeno della globalizzazione che non dovrebbe generare né timori né ostilità. Il quartiere necessita di un cambiamento deciso. Residenti locali e attività commerciali etniche devono poter convivere in un ambiente decoroso, ordinato e sicuro” Tornano a chiedere un quartiere più stabile, ordinato, pulito e sicuro, “che rappresenti un punto di forza e non un motivo di tensione, un luogo capace di riflettere la Foggia che i cittadini desiderano e meritano”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Quartiere Ferrovia, anche la comunità islamica del Bangladesh sbotta: "Vogliamo ordine e sicurezza"

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