Sicurezza al Quartiere Ferrovia il gruppo ' Con' rilancia | Obiettivi raggiunti ora salto di qualità

Il gruppo Con Foggia ribadisce l’impegno per migliorare la sicurezza nel Quartiere Ferrovia, annunciando il raggiungimento di alcuni obiettivi e puntando a un ulteriore salto di qualità. Con una presenza attiva e coordinata, i membri del gruppo sottolineano l’importanza di proseguire nel percorso di interventi efficaci e condivisi, per garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti i cittadini.

Il gruppo Con Foggia, per voce del segretario cittadino Gianni De Rosa, del capogruppo Achille Capozzi, dei consiglieri comunali Antonello Rizzi e Pasquale Ciruolo e degli assessori alla Sicurezza e allo Sport Giulio De Santis e Domenico Di Molfetta, ribadisce l’importanza di continuare e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

