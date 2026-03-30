quaranta nuove specie migratorie ottengono la protezione internazionale

Quaranta specie migratorie, tra cui il gufo delle nevi e la lontra gigante, hanno ricevuto la protezione internazionale. La decisione è stata presa per garantire la tutela di queste specie, che rischiano di scomparire a causa di minacce ambientali e attività umane. La misura riguarda animali che attraversano diverse aree geografiche e si spostano tra continenti durante le loro rotte migratorie.

Quaranta specie migratorie, tra cui il gufo delle nevi e la lontra gigante, hanno ottenuto la protezione internazionale da parte degli oltre 130 paesi firmatari di un’apposita convenzione delle Nazioni Unite. L’inclusione delle nuove specie è stata approvata il 29 marzo al termine della quindicesima conferenza (Cop15) della Convenzione sulle specie migratorie (Cms), che si è svolta a Campo Grande, in Brasile. Tra le specie che hanno ottenuto protezione c’è il gufo delle nevi (Bubo scandiacus), che i fan di Harry Potter conoscono con il nome di Edvige. Secondo la Cms, negli ultimi trent’anni la specie ha perso circa un terzo della sua popolazione a livello globale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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