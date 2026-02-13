SeaWatch | Terza nave nel Mediterraneo e sfida al governo sulle nuove politiche migratorie

SeaWatch ha annunciato di aver schierato una terza nave nel Mediterraneo, sfidando apertamente le nuove politiche migratorie del governo italiano e promettendo di disobbedire alla consegna dei migranti in Albania o Tunisia.

SeaWatch Sfida Roma: Una Terza Nave e la Promessa di Disobbedienza nel Mediterraneo. L’organizzazione umanitaria SeaWatch ha annunciato l’impiego di una terza nave nel Mediterraneo e ha espresso una netta opposizione alla possibile destinazione in Albania o Tunisia dei migranti soccorsi in mare. La decisione, presa il 12 febbraio 2026, rappresenta una sfida aperta alle nuove misure restrittive sull’immigrazione che il governo italiano sta per implementare, e rischia di inasprire ulteriormente il dibattito sulle politiche di soccorso e accoglienza. Una Reazione alle Nuove Misure. La reazione di SeaWatch si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione tra le organizzazioni umanitarie per le difficoltà incontrate nel soccorso dei migranti.🔗 Leggi su Ameve.eu

La SeaWatch ha mandato una nuova nave nel Mediterraneo, sfidando apertamente il decreto sicurezza italiano.

Le recenti politiche migratorie dell'UE, ispirate alla strategia italiana di esternalizzazione dei confini, stanno suscitando reazioni contrastanti.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Stretta migranti, SeaWatch: Disobbediremo. Alla minaccia di blocco rispondiamo con una terza nave; Il modello Meloni sfonda l’argine Ue; Due bambini morti al largo di Lampedusa, Sea Watch accusa: Autorità non intervenute, la nostra nave bloccata a Lampedusa; Giunta a Reggio C. nave con 232 migranti.

Seawatch, nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordoLa ong Seawatch ha chiesto immediato soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, segnalata da alarmphone nel Mediterraneo centrale, tra la Tunisia e Lampedusa. Il nostro equipaggio del ... quotidiano.net

Mediterraneo, Seawatch: Nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordoLa ong Seawatch ha chiesto urgente soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, avvistata e segnalata nel Mediterraneo centrale, più precisamente tra la Tunisia e Lampedusa. Il nostro ... tg24.sky.it

Stretta #migranti, SeaWatch: “Disobbediremo. Alla minaccia di blocco rispondiamo con una terza nave”. Serve una nuova flottiglia x.com