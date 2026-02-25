Vasco Rossi e il festival di Sanremo | È uno dei primi ricordi che ho Quando ero piccolo non avevamo la televisione | andavamo a guardarlo al bar Cimone

La televisione «in casa non ce l’aveva ancora nessuno, andavamo al bar Cimone a guardare il festival. l’unico bar del paese dove c’era la televisione». Anni dopo, «quando sono arrivato a Sanremo, col famoso microfono, avevo già esperienza, sapevo come fare. Sin da piccolo ero abituato». E spiega perché: «Mia madre mi metteva sul tavolo, mi faceva cantare per lei e le altre mamme. Una cosa che mi ha formato, ha creato una rockstar. Voleva una rockstar e l’ha avuta». Guardava Mick Jagger, osservava «gente che bruciava la chitarra, un casino», e ha imparato che «uno il riflesso condizionato di girarsi e raccogliere il microfono ce l’avrebbe, ma deve sapersi trattenere». E così «quando il microfono è volato via, non mi sono girato. Perché sul palco devi essere sicuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

